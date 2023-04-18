В РФС сообщили об отсутствии дедлайна по решению о возможном переходе России в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с возможным переходом российского футбола в азиатскую конфедерацию.

«Дедлайна по решению о переходе в Азии нет. Дедлайн — это линия: перешёл или нет. Линия была 31 декабря. Сейчас у нас сильно больше времени, потому что в УЕФА нет такой жёсткости. Мы договариваемся по всей совокупности вопросов с ФИФА и УЕФА. Всё может случиться. Сегодня все жёстко и консервативно говорят: давайте подождём, а завтра скажут – кого-то допустим. Мы бьёмся, чтобы этого «кого-то» допустили и случилось это как можно раньше», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.