В РФС сообщили об отсутствии дедлайна по решению о возможном переходе России в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с возможным переходом российского футбола в азиатскую конфедерацию.
«Дедлайна по решению о переходе в Азии нет. Дедлайн — это линия: перешёл или нет. Линия была 31 декабря. Сейчас у нас сильно больше времени, потому что в УЕФА нет такой жёсткости. Мы договариваемся по всей совокупности вопросов с ФИФА и УЕФА. Всё может случиться. Сегодня все жёстко и консервативно говорят: давайте подождём, а завтра скажут – кого-то допустим. Мы бьёмся, чтобы этого «кого-то» допустили и случилось это как можно раньше», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.
- 18 апреля 2023
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