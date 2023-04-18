Гришин: у ЦСКА будет удачный сезон, если выиграют Кубок России и попадут в тройку РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Уралом» в рамках финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также оценил перспективы команды в чемпионате России.
«Я надеюсь, что ЦСКА продолжит свою победную серию в матче с «Уралом». Армейцы набрали ход, да и к тому же есть преимущество своего поля. У ЦСКА будет удачный сезон, если выиграют Кубок России и попадут в тройку РПЛ. Осталось всего два шага — обыграть «Урал» по сумме двух встреч и финал. Будет совсем хорошо, если останутся силы для борьбы за второе место с «Ростовом» и «Спартаком».
И Гончаренко, и Федотову нечем удивлять друг друга в силу подбора футболистов. Трудно наиграть другую тактику за короткий промежуток времени. Обе команды знают слабые стороны друг друга. Кто лучше восстановится и использует слабости соперника, тот и победит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Первый матч финала Кубка России пройдёт 19 апреля в Москве.
- 18 апреля 2023
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