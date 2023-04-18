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Стал известен состав «Челси» на ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Реал» на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стал известен стартовый состав «Челси».

«Челси»: Аррисабалага, Фернандес, Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана.

Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».

«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В 1/8 финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».