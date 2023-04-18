«Наполи» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Наполи» и «Милан». Команды будут играть на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Н'Домбеле, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.
В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.
На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.
- 18 апреля 2023
-
21:32
-
21:30
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29