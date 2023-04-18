Мостовой: многие будут болеть за «Акрон» в игре со «Спартаком», но я слабо верю в сенсацию

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Акрон» и «Спартак».

«У «Спартака» больше шансов победить. Если они пройдут, то будут в финале: правда, вылетев из Кубка в прошлом матче. Много людей будут болеть за «Акрон», но я слабо верю в новую сенсацию. Для меня «Спартак» — однозначный фаворит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победитель пары «Акрон» — «Спартак» встретится в следующем раунде Пути регионов с победителем противостояния «Краснодар» — «Крылья Советов». Ранее «Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ, а «Акрон» обыграл московское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.