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«Вест Хэм» рассматривает возможность пригласить Грэма Поттера

«Вест Хэм» рассматривает возможность пригласить Грэма Поттера
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«Вест Хэм» может назначить главным тренером команды Грэма Поттера. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущее главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса находится под вопросом. Он может покинуть клуб по истечении сезона, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2024 года. «Вест Хэм» рассматривает бывшего тренера «Челси» Поттера в качестве нового наставника команды, однако в руководстве сомневаются в том, заинтересован ли Грэм в переходе в клуб. Сообщается, что «Вест Хэм» ранее рассматривал кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино. Клуб также проинформирован о работе наставника «Реймса» Уилла Стила.

«Вест Хэм» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

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