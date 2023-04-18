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«Наполи» — «Милан»: хозяева поля провели две вынужденные замены в первом тайме

«Наполи» — «Милан»: хозяева поля провели две вынужденные замены в первом тайме
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Перерыв
0 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Жиру – 43'

На 34-й минуте матча главный тренер «Наполи» был вынужден провести две замены: вместо Мариу Руя на поле появился Матиас Оливера, а Ирвин Лосано заменил Маттео Политано.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.

На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.

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