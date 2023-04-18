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В РФС объяснили причины отказа принять участие в чемпионате CAFA

В РФС объяснили причины отказа принять участие в чемпионате CAFA
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Российский футбольный союз сделал заявление после отказа сборной России участвовать в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договорённостей», — приводит слова службы коммуникаций РФС Sport24.

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