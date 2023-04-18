«Челси» — «Реал»: Родриго оформил дубль

В Лондоне продолжается ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Челси» принимает мадридский «Реал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Реала».
На 58-й минуте Родриго вывел «Реал» вперёд. На 80-й минуте Родриго забил второй гол.
Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».
«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В 1/8 финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».
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