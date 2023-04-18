«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой ничьей с «Наполи»

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч завершился ничьей со счётом 1:1. На 43-й минуте нападающий гостей Оливье Жиру вывел свою команду вперёд, в компенсированное время нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт. Команды обменялись незабитыми пенальти: на 22-й минуте с «точки» не забил Жиру, на 82-й минуте Хвича Кварацхелия также не реализовал 11-метровый удар.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.

На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.