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«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой ничьей с «Наполи»

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой ничьей с «Наполи»
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч завершился ничьей со счётом 1:1. На 43-й минуте нападающий гостей Оливье Жиру вывел свою команду вперёд, в компенсированное время нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт. Команды обменялись незабитыми пенальти: на 22-й минуте с «точки» не забил Жиру, на 82-й минуте Хвича Кварацхелия также не реализовал 11-метровый удар.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.

На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Жиру – 43'   1:1 Осимхен – 90+3'
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