«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю», Роналду не отметился результативными действиями

Завершился матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Наср». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 42-й минуте Одион Игало открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 62-й минуте в ворота «Аль-Насра» был назначен ещё один пенальти, который вновь реализовал Игало.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. На 57-й минуте игрок получил жёлтую карточку. Этот матч стал для команды первым под руководством нового тренера Динко Иличича.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка и отстаёт от «Аль-Иттихада», сыгравшего на один матч меньше, на три балла. «Аль-Хиляль» находится на четвёртом месте с 49 очками.
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