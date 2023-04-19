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«Реал» вышел в полуфинал ЛЧ в 11-й раз за последние 13 сезонов

«Реал» вышел в полуфинал ЛЧ в 11-й раз за последние 13 сезонов
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Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал», завершился победой гостей со счётом 2:0 и выходом «сливочных» в полуфинал турнира.

За последние 13 сезонов «Реал» 11 раз выходил в полуфинал главного европейского клубного турнира. «Королевский клуб» завершал участие в турнире на более ранней стадии в сезоне-2018/2019, уступив «Аяксу» в 1/8 финала, а также в сезоне-2019/2020, проиграв «Манчестер Сити».

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после того, как закончится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Ранее «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль», выиграв оба матча в противостоянии.

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