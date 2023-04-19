Захарян, Смолов и Йоканович посетили новый магазин «Динамо» в ГУМе. Фото открытия

18 апреля в Москве состоялось открытие флагманского магазина «Динамо» в ГУМе.
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поздравил родной клуб со столетием, пожелав трофеев и побед бело-голубым.
«Я очень горд, что «Динамо» дало мне так много в спортивном плане. Я всю жизнь играю, тренируюсь, отдаюсь одному клубу. Для меня это особенный клуб, для меня это особенная дата — 100 лет.
Конечно, я хотел бы пожелать нам трофеев, побед. Пожелать нашим болельщикам, они у нас самые преданные, чтобы радовались, получали удовольствие, кайфовали от своей команды. Конечно, хотел бы добавить, что наши руководители делают много, чтобы клуб развивался, скоро открывается и музей «Динамо», в ГУМе открывается динамовская выставка, также открывается много академий по всей России. Хочется подчеркнуть, что у нас лучший стадион, такой компактный и уютный, красивый. Делается всё, чтобы команда прогрессировала и играла. Будем надеяться, что мы не подведём болельщиков, а они придут поддержать нас», — приводит слова Шунина ТАСС.
Лучшие фото с открытия флагманского магазина «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 19 апреля 2023
-
09:45
-
09:38
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:50
-
06:41
-
06:41
-
06:23
-
04:53
-
04:29
-
03:51
-
03:51
-
03:50
-
03:49
-
03:01
-
02:35
-
02:30
-
02:27
-
02:03
-
01:55
-
01:55
-
01:53
-
01:47
-
01:36
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:18