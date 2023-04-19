Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы по выходам в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов 11 раз за последние 13 сезонов.

Это будет девятый полуфинал Лиги чемпионов для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянец повторил рекорд специалиста из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако испанец может обновить своё достижение, если английский клуб сегодня, 19 апреля, пройдёт «Баварию».

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после того, как закончится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Ранее «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль», выиграв оба матча в противостоянии.

Напомним, вчера, 18 апреля, закончился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый матч также окончился победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти: