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Пиоли прокомментировал выход «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов

Пиоли прокомментировал выход «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы хорошо помним игру с «Риу Аве», с которой началось наше европейское путешествие. Нас все считали андердогами, но мы заслуженно прошли дальше. Преимущество в счёте после первого матча помогло нам с одной стороны и сдержало с другой. Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы меньше контролировали мяч, чем следовало, но я хотел бы поблагодарить игроков за самоотдачу.

Скорее всего, будет дерби с «Интером». Мы в полуфинале, здесь нет слабых соперников. Мы многое сделали и не хотим останавливаться», — приводит слова Пиоли Football Italia.

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