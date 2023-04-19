Судьи Примеры и Сегунды могут объявить о бойкоте матчей, возможна приостановка лиг

Судьи Ла Лиги и Сегунды могут организовать бойкот турниров из-за критики в свой адрес.

Как сообщает COPE, на предстоящей встрече арбитры обсудят возможный бойкот матчей, который приведёт к приостановке испанских лиг. Это может стать акцией протеста против критики и враждебности, направленной в адрес арбитров.

Одной из причин проведения встречи стало недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Группа игроков молодёжной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча c «Калаверой», а после игры избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 73 очка. «Реал» располагается на втором месте и отстаёт от каталонского клуба на 11 очков.

Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку: