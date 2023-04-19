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«Барселона» рассчитывает подписать Александер-Арнольда летом по сниженной цене

«Барселона» рассчитывает подписать Александер-Арнольда летом по сниженной цене
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«Барселона» заинтересована в покупке правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes со ссылкой на Team Talk, главный тренер каталонского клуба Хави уже обращался к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте с просьбой подписать игрока в защиту. Одной из желаемых тренером кандидатур является Александер-Арнольд. «Барселона» рассчитывает, что «Ливерпуль» пропустит еврокубковый сезон-2023/24, что поможет каталонцам подписать игрока по сниженной цене.

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл 39 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.

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