Голландская футбольная ассоциация подверглась кибератаке со стороны российских хакеров

Голландская футбольная ассоциация подверглась кибератаке.

Как сообщает Sport.pl, ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская организация Lockbit. Вероятно, были украдены контракты бывших и действующих игроков и тренеров, документы по текущим дисциплинарным вопросам и информация о хозяйственной деятельности федерации.

«Пока ассоциация не заявила, поддастся ли она давлению хакеров. На данный момент расследование всё ещё продолжается. Пока оно не закончено, мы не можем делать никаких заявлений по этому поводу. По стратегическим соображениям мы также не будем делать никаких заявлений о виновных и их мотивах», — приводит слова представителя голландской футбольной ассоциации Sport.pl.

Хакерская организация уже потребовала выкуп за украденные данные. Отмечается, если оплата не будет произведена, украденные данные будут опубликованы в середине следующей недели. Точная сумма не разглашается, однако, скорее всего, речь идёт о нескольких миллионах евро.

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