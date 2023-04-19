«Бавария» — «Манчестер Сити»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене пройдёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встретятся местная «Бавария» и «Манчестер Сити». Cтартовый свисток Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась победой английской команды со счётом 3:0.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.
- 19 апреля 2023
-
09:45
-
09:38
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:50
-
06:41
-
06:41
-
06:23
-
04:53
-
04:29
-
03:51
-
03:51
-
03:50
-
03:49
-
03:01
-
02:35
-
02:30
-
02:27
-
02:03
-
01:55
-
01:55
-
01:53
-
01:47
-
01:36
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:18