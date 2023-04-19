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«Бавария» — «Манчестер Сити»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть

«Бавария» — «Манчестер Сити»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть
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Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене пройдёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встретятся местная «Бавария» и «Манчестер Сити». Cтартовый свисток Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

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