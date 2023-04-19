Шавло: «Акрон» — крепкий орешек, «Спартаку» надо включать морально-волевые качества
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы «Спартака» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона».
«Спартак» — фаворит в игре с «Акроном» на бумаге. Хочется, чтобы красно-белые выиграли, но «Акрон» — крепкий орешек, поэтому они прошли так далеко в Кубке. Тем более «Акрон» обыграл команды Премьер-Лиги. Тольяттинцы привыкли выступать на искусственном поле, но такие футболисты, как у «Спартака» должны уметь играть на всех полях. «Спартаку» надо включать морально-волевые качества, иначе так просто не победить», — приводит слова Сергея Щавло «РБ Спорт».
Напомним, матч Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» состоится 19 апреля в Жигулевске в 16:30 мск.
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