Шавло: «Акрон» — крепкий орешек, «Спартаку» надо включать морально-волевые качества

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы «Спартака» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона».

«Спартак» — фаворит в игре с «Акроном» на бумаге. Хочется, чтобы красно-белые выиграли, но «Акрон» — крепкий орешек, поэтому они прошли так далеко в Кубке. Тем более «Акрон» обыграл команды Премьер-Лиги. Тольяттинцы привыкли выступать на искусственном поле, но такие футболисты, как у «Спартака» должны уметь играть на всех полях. «Спартаку» надо включать морально-волевые качества, иначе так просто не победить», — приводит слова Сергея Щавло «РБ Спорт».

Напомним, матч Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» состоится 19 апреля в Жигулевске в 16:30 мск.