Защитник «Торпедо» Самсонов: игра с «Химками» — одна из самых важных в сезоне

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от матча 24 тура РПЛ против «Химок».

«Игра с «Химками» — одна из самых важных в сезоне. Конечно, все предстоящие игры важны, все может поменяться буквально за один день, но в матче с «Химками» нам нужна только победа, терять очки непростительно. Команда сделает все, чтобы взять три очка в этом принципиальном матче, никакой другой цели в этой игре быть не может. Матч будет очень сложным, но мы готовы и должны бороться за место в РПЛ», — приводит слова Артёма Самсонова «РБ Спорт».

Игра состоится 22 апреля, начало встречи — 14:00 мск. «Торпедо» с 13-ю очками располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, «Химки» — на позицию выше, у них в активе 14 очков.