Кавазашвили: без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о травме защитника красно-белых Георгия Джикии.
«Конечно, травма Джикии — большой удар по «Спартаку». Чем быстрее Георгий вернется в состав, тем лучше для команды. Сейчас в «Спартаке» нет защитников, способных полноценно заменить Джикию. Он капитан, важный игрок команды, его присутствие на поле очень многое значит. Мы видим это по последним матчам, где красно-белые часто пропускают. Без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос, нет слаженности и спокойствия. Надеюсь, он сыграет в матче с «Акроном», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что футболист близок к возвращению в состав.
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