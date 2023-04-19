Юрий Заварзин: скоро сборную России заберут в Европу

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» и экс-президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин поделился своим мнением насчёт новости о том, что сборная России не сыграет в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.
«Это непонятная ассоциация, там всего шесть команд. Предполагаю, мы кому-то пообещали, что не будем участвовать в этом турнире. Думаю, нас в Европу заберут, поэтому и сказали, чтобы меньше играли с азиатскими командами», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
Ассоциация состоит из шести членов: это Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Этот товарищеский турнир станет первым в истории организации, которая была основана в 2014 году.
Соревнования пройдут в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня 2023 года.
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