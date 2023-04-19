Валерий Газзаев трогательно поздравил «Динамо» со столетием

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил с поздравлением в честь столетия «Динамо».

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Это уже большая история. Спортивное общество на протяжении целого века развивалось. Появлялись выдающиеся спортсмены, которые прославляли Советский Союз и Россию на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. У «Динамо» великая история, только один Яшин чего стоит! И такие представители «Динамо» есть в каждом виде спорта.

Я провёл 12 лет в «Динамо». Благодарен команде за эти годы, всегда ответственно подходил к работе. Хочется пожелать скорейшего чемпионства «Динамо»! Поздравляю с юбилеем!» – приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».