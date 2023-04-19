Орещук: в моём сердце всегда будет «бело-голубой» кусочек, желаю побольше побед и кубков

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился тем, что для него значит московский клуб, а также поздравил клуб с юбилеем.

«Для меня «Динамо» стало вторым домом. Я очень благодарен этому клубу за то, что дали мне два шанса. Постарался не ударить в грязь лицом. В первый приход в клуб сработал на сто процентов. Второй приход не был так эффективен, как первый, но всё равно есть что вспомнить. И та команда, которую я собрал, заняла шестое место и попала в еврокубки. Потом ребята играли в финале Кубка России и заняли третье место.

В моём сердце всегда будет «бело-голубой» кусочек. Я всегда переживаю и хожу на все игры. Слежу, как клуб развивается. «Динамо» идёт в правильном направлении, так держать! Хочется, чтобы клуб в ближайшее время выиграл трофей. Жаль, что вылетели из Кубка России, но всё в жизни бывает. Пусть поборются за медали. Любая медаль в этом году будет для клуба очень важна. Побольше побед, успехов, кубков, медалей!» — приводит слова Орещука Metaratings.

Орещук дважды занимал пост спортивного директора в клубе: с июня по сентябрь 2016 года и с мая по октябрь 2019 года. Помимо бело-голубых, Роман занимал тот же пост в «Торпедо» в 2017 году.

Вчера, 18 апреля, «Динамо» отметило 100-летие со дня основания клуба.