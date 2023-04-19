Ботнарь: понимаю опасения тренеров делать меня первым вратарём «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о восстановлении после травмы и о готовности снова стать основным голкипером.

«Как проходит моё восстановление после травмы? Месяц как восстановился. Возможно, уже сыграю в следующем матче с «Химками». Всё зависит не только от меня, но и от тренерского штаба.

Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я всё-таки пропустил много матчей, поэтому тренер, может быть, не станет рисковать, но может поступить иначе. Я понимаю риски и сомнения тренерского штаба, но главное, что я в себе не сомневаюсь», — приводит слова Ботнаря Metaratings.

В нынешнем сезоне Виталий успел сыграть в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, где пропустил семь голов. После этого, в августе 2022, года Ботнарь получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок. Основным вратарём «Торпедо» стал Егор Бабурин, принадлежащий «Ростову». Бабурин сыграл в 14 матчах РПЛ и пропустил 22 гола.