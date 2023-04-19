Лев Лещенко: «Динамо» — витрина отечественного спорта

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поздравил клуб со столетием. Он считает, что клуб является «витриной отечественного спорта».
«Динамо» – это один из самых прославленных клубов, который все эти годы являлся витриной отечественного спорта. Я очень рад, что сегодня «Динамо» возрождается, что построен такой прекрасный объект, как динамовский стадион. Сохранив фасад, сделали современное яркое сооружение.
Да и в целом как-то оживает динамовский бренд. Поздравляю от всей души! Тем более что я был юным динамовцем и 70 лет болею за команду», – приводит слова Лещенко Metaratings.
«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Зенитом».
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