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Лев Лещенко: «Динамо» — витрина отечественного спорта

Лев Лещенко: «Динамо» — витрина отечественного спорта
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Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поздравил клуб со столетием. Он считает, что клуб является «витриной отечественного спорта».

«Динамо» – это один из самых прославленных клубов, который все эти годы являлся витриной отечественного спорта. Я очень рад, что сегодня «Динамо» возрождается, что построен такой прекрасный объект, как динамовский стадион. Сохранив фасад, сделали современное яркое сооружение.

Да и в целом как-то оживает динамовский бренд. Поздравляю от всей души! Тем более что я был юным динамовцем и 70 лет болею за команду», – приводит слова Лещенко Metaratings.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Зенитом».

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