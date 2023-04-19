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ЦСКА — «Урал»: во сколько матч финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть

ЦСКА — «Урал»: во сколько матч финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть
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В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.

«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля.

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