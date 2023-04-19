Игрок «Крыльев Советов» Гарре: Осинькин ― умный тренер, он для нас как отец

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился впечатлениями от работы с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«Очень умный тренер. Прекрасно знает, как работать именно с нашей командой. У него очень разнообразные тренировки: много упражнений на тактику, но и много техники. Осинькин очень серьёзен, может по несколько раз повторить одно и то же, чтобы мы лучше запоминали. Чувствуется, что он как отец для нас. В команде много молодых игроков, а Осинькин создаёт рабочую, но одновременно семейную атмосферу. Это здорово», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Бенхамин Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Футболисту 22 года.