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Лэмпард стал первым тренером «Челси», проигравшим четыре стартовых матча

Лэмпард стал первым тренером «Челси», проигравшим четыре стартовых матча
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Британский специалист Фрэнк Лэмпард стал первым тренером за 118-летнюю историю «Челси», проигравшим свои стартовые четыре матча, возглавив команду. Об этом сообщил Mirror.

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в апреле 2023 года. Он подписал контракт до конца текущего сезона. Команда до сегодняшнего дня провела четыре матча и все проиграла. Общая разница мячей — 1:7.

В первом матче Лэмпарда после возвращения «Челси» в английской Премьер-лиге проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), далее, в Лиге чемпионов, — мадридскому «Реалу» (0:2). 15 апреля во встрече 31-го тура АПЛ синие уступили «Брайтону» (1:2), забив первый и пока единственный мяч под руководством Лэмпарда. Вчера, 18 апреля, «Челси» дома проиграл в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» (0:2) и покинул турнир.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 31 матча.

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