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Татьяна Овечкина — о юбилее «Динамо»: столетие — хорошая дата, рада, что клуб жив

Татьяна Овечкина — о юбилее «Динамо»: столетие — хорошая дата, рада, что клуб жив
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Татьяна Николаевна Овечкина, мама капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила спортивное общество «Динамо» со столетним юбилеем.

«Столетие — это очень хорошая дата, поздравляю! Слава богу, что клуб жив и он есть, это большое счастье лично для меня. Желаю «Динамо» процветания, чтобы клуб был долгие, долгие годы», — приводит слова Овечкиной Metaratings.

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по баскетболу. На протяжении всей спортивной карьеры Овечкина выступала в составе московского «Динамо». Позднее она привела женское баскетбольное «Динамо» к четырём титулам чемпионок России в статусе тренера.

Александр Овечкин также является воспитанником «Динамо».

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