Игрок «Торпедо» рассказал, что изменилось в команде после назначения Клотета тренером

Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал, что изменилось в московской команде после назначения Жозепа Клотета на должность главного тренера. Напомним, под руководством испанского специалиста автозаводцы провели три матча — обыграли «Факел» и проиграли «Спартаку» и «Ростову».
«Футболистам дали свободу на поле, и ребята стали играть в ту игру, которую видят сами игроки. Плюс «Торпедо» стало немного везти, фортуна тоже играет свою роль, без неё никак», – приводит слова Виталия Ботнаря Metaratings.
Напомним, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» встретится с подмосковными «Химками». Игра состоится 22 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Торпедо» с 13 очками располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, «Химки» — на позицию выше, у них в активе 14 очков.
- 19 апреля 2023
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