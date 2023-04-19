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Нападающий «Реала» Родриго рассказал, что скопировал празднование Роналду

Нападающий «Реала» Родриго рассказал, что скопировал празднование Роналду
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0). Родриго оформил дубль.

«До сих пор понять не могу, как Лига чемпионов на нас так воздействует, но должен сказать, что действительно есть в этом нечто особенное.

В любой игре моё единственное стремление — помочь своей команде. Хочется продолжать играть и забивать. И хочется завоевать много кубков Лиги чемпионов.

Когда забил, первым делом захотелось проскользить по газону на коленях, но они у меня слегка чувствительны при сгибании, так что мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану и повторить то, как празднует он. Какое же наслаждение — играть за этот великий клуб, лучший в мире! Куртуа спасал нас, пока мы поначалу упускали свои моменты. Теперь дождёмся и посмотрим, на кого выйдем дальше: на «Сити» или «Баварию», — приводит слова Родриго официальный сайт УЕФА.

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