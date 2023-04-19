«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу пенальти в пользу ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ

«Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу эпизода с назначенным пенальти в пользу ЦСКА на 57-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, информирует Sport24.

Согласно сведениям источника, представители екатеринбургского клуба попросили ЭСК РФС дать оценку этого спорного эпизода.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал ЦСКА, проходил 15 апреля в Екатеринбурге. Армейцы одержали победу со счётом 2:1. Спорный пенальти в ворота «Урала» реализовал форвард столичного клуба Фёдор Чалов. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Интересно, что уже сегодня ЦСКА и «Урал» встретятся в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.