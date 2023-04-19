Новичок «Крыльев Советов» Гарре: хочу выучить русский язык. Это поможет моей семье

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о желании выучить русский язык.

«Мне хочется его выучить, пусть он и очень сильно отличается от английского и испанского. Если я буду знать русский, это поможет мне и моей семье чувствовать себя здесь приятнее и комфортнее», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Бенхамин Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Уракан». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл шесть матчей. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России, где «Крылья» продолжают борьбу в Пути регионов. Результативными действиями игрок пока не отметился.