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«Надо забивать, чтобы выигрывать». Игрок «Челси» Галлахер — о матче с «Реалом»

«Надо забивать, чтобы выигрывать». Игрок «Челси» Галлахер — о матче с «Реалом»
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«Впечатления таковы, что играли мы хорошо и создали много голевых моментов, явно больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе всё связано с использованием своего шанса, а этого нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чём мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.

К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас её нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Надо забивать, чтобы выигрывать. Они это делали сегодня, а мы — нет.

Мы шли вперёд, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.

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