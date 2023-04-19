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Игрок «Крыльев» Гарре: дедушка рассказывал, как Марадона всегда бился за премиальные

Игрок «Крыльев» Гарре: дедушка рассказывал, как Марадона всегда бился за премиальные
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о деде Оскаре.

«Я спокойно воспринимаю тот факт, что мой дедушка — чемпион мира. Да, он великий человек. Но для меня он не чемпион мира, а мой родственник, которого я очень ценю.

Дедушка играл в одной команде с Марадоной. Он всегда говорил мне, что Диего ― лучший игрок в истории. Его ни с кем нельзя сравнить. Дедушка говорил, что Марадона был не только великим футболистом, но и прекрасным капитаном. Он делал всё для того, чтобы команда чувствовала себя комфортно и боролась в каждом матче. Марадона боролся за лучшие условия для сборной, всегда бился за премиальные, требовал лучших самолётов для перелётов», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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