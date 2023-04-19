Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о целях на оставшуюся часть сезона
Поделиться
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о целях на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. Первый матч также завершился поражением — 0:2.
«Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой попросту хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков после 31 матча. Лидирует «Арсенал» (74).
Материалы по теме
Видео: Кто может покинуть «Челси»
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
11:20
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:45
-
09:38
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:50
-
06:41
-
06:41
-
06:23
-
04:53
-
04:29
-
03:51
Партнерский контент