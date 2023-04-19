Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о целях на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. Первый матч также завершился поражением — 0:2.

«Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой попросту хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков после 31 матча. Лидирует «Арсенал» (74).

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