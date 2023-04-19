Алаев высказал мнение о возможном запрете тренерам работать в двух командах за сезон
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался на тему возможного запрета тренерам работать в двух командах в течение одного сезона. Глава лиги против подобной инициативы, но считает, что три команды — уже много.
«Моё личное мнение: запрет на работу со второй командой за сезон — это неправильно. Разные бывают ситуации — у тренера могут не сложиться отношения с руководством и расставание может произойти не по спортивным причинам. Футболист в ходе сезона может поменять команду, поэтому и тренер может получить второй шанс. А вот что касается третьей команды, я бы крепко подумал. Моя точка зрения, что три команды в одном сезоне для тренера — многовато», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
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