Кечинов: для «Спартака» будет ошибкой думать, что победа над «Акроном» достанется легко

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча с тольяттинским «Акроном» в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Ожидания одни — «Спартак» должен пройти дальше в Кубке России. Но «Акрон» уже выбил из турнира три московские команды — к тому же они играют дома. Поэтому для «Спартака» будет ошибкой думать, что победа достанется легко. «Акрон» — очень серьёзная команда, к которой нужно так же серьёзно подходить. Если брать состав и игру, то, конечно же, «Спартак» сильнее. Но это Кубок: у «Акрона» будет сумасшедший настрой, придёт большое число болельщиков, которые будут гнать команду вперёд. Очередная тяжелейшая игра для «Спартака». Но я удивлюсь, если «Акрон» пройдёт дальше. «Спартак» — фаворит для меня», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.