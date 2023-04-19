Понсе из «Акрона» — о Калешине: он смог бы тренировать клуб РПЛ, точно готов к этому

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе поделился впечатлениями от работы с тренером Евгением Калешиным. Футболист заявил, что у этого тренера уникальная ментальность и мышление победителя. По мнению Понсе, Калешин готов к тренерской работе в Российской Премьер-Лиге.

«Калешин — топ-тренер? Конечно. У него уникальная ментальность. С ним команда становится лучше. У Калешина мышление победителя. На сто процентов уверен: он смог бы тренировать клуб РПЛ. Точно готов к этому.

Калешин — один из лучших тренеров в моей карьере. Кроме него, назвал бы Рафаэля Дудамеля, возглавлявшего сборную Венесуэлы, Винченцо Монтеллу из «Сампдории», Паоло Трамедзани из «Лугано». А, чуть не забыл — и Магомед [Адиев] из «Анжи»!» — приводит слова Андреса Понсе Sport24.