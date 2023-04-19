Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Савичев — о матче со «Спартаком»: настраиваюсь на любые команды одинаково

Савичев — о матче со «Спартаком»: настраиваюсь на любые команды одинаково
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», воспитанником которого он является, в рамках второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Матч с бывшим клубом будет для меня принципиальным? Нет, уже столько времени прошло. Настраиваюсь на любые матчи одинаково, будь то «Спартак» или любая другая команда.

Как отношусь к «Спартаку»? Слежу ли за их играми? С теплотой вспоминаю время, которое провёл в «Спартаке», благодарен клубу, он очень многое дал мне. За играми уже не слежу, иногда попадаются матчи, могу посмотреть. Но нет такого, что пристально наблюдаю и знаю каждый результат «Спартака», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Материалы по теме
Кечинов: для «Спартака» будет ошибкой думать, что победа над «Акроном» достанется легко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023