Савичев — о матче со «Спартаком»: настраиваюсь на любые команды одинаково

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», воспитанником которого он является, в рамках второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).
«Матч с бывшим клубом будет для меня принципиальным? Нет, уже столько времени прошло. Настраиваюсь на любые матчи одинаково, будь то «Спартак» или любая другая команда.
Как отношусь к «Спартаку»? Слежу ли за их играми? С теплотой вспоминаю время, которое провёл в «Спартаке», благодарен клубу, он очень многое дал мне. За играми уже не слежу, иногда попадаются матчи, могу посмотреть. Но нет такого, что пристально наблюдаю и знаю каждый результат «Спартака», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».
Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 19 апреля 2023
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