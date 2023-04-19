Бушманов: «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым

Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча с тольяттинским «Акроном» в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По его мнению, для красно-белых предстоящая игра будет непростой.

«Матч «Акрон» — «Спартак» — настоящий кубковый матч на вылет. «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым. Они уже выбили «Локомотив» и «Динамо», да и к тому же будет искусственное поле и чужие болельщики.

«Акрон» неудачно стартовал в чемпионате, но в весеннем отрезке играет хорошо. Калешин ставит интересный футбол — стараются разыгрывать и контролировать мяч», — сказал Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.