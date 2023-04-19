Валерий Масалитин поделился ожиданиями от кубкового матча между ЦСКА и «Уралом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча красно-синих с «Уралом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ЦСКА предстоит такая же сложная игра с «Уралом» в Кубке России, как и в чемпионате. С приходом Гончаренко «Урал» изменился: появились результат и уверенность. Они хорошо играют в матчах как на выезде, так и дома. ЦСКА только нащупывает свою игру, поэтому явного фаворита нет. Но у армейцев будет преимущество за счёт родного стадиона.

В прошлом матче «Урал» предстал слаженным коллективом, а ЦСКА не доминировал, поэтому счёт не по игре. «Урал» переиграл армейцев за счёт их брака в середине поля. Игроки ЦСКА не могли спокойно переходить в атаку: два-три паса и потеря. Мы видели, как «Урал» играл со «Спартаком» в Кубке России, поэтому для ЦСКА ожидается очень сложный матч.

В последних играх у ЦСКА есть результат, но, к сожалению, нет уверенности в победе. Всё на тоненького: с «Крыльями Советов» помог рикошет, с «Уралом» выиграли из ничего. Остаётся только надеяться на победу в кубковой встрече», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.