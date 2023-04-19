Агент: Бистрович хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Фортуне»

Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего за нидерландскую «Фортуну» на правах аренды, сообщил о желании футболиста вернуться в Россию после истечения арендного соглашения.
«Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдёт ли это. В ближайший месяц «Фортуна Ситтард» примет решение, выкупать его или нет», — приводит слова Вукмирицы Sport24.
Бистрович присоединился к ЦСКА в январе 2018 года, но в январе 2023 года отправился в очередную аренду в клуб из чемпионата Нидерландов. Ранее он также выступал на правах аренды за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 25-летний Бистрович принял участие в 11 матчах и забил один гол.
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