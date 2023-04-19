Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о возвращении в Россию

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказался о своём возвращении в Россию в январе 2023 года.

«Как близкие реагируют на возвращение в Россию? Немного боятся, переживают. Я поговорил с ребятами, которые приезжали в Россию. С Лукой Джорджевичем, который играл со мной в Дании, с некоторыми ребятами из «Ахмата». Они мне сказали: здесь всё хорошо и комфортно. Лука заверил, что я могу спокойно возвращаться.

Заметил ли какие-то изменения за эти два года? Нет. Всё осталось прежним. О том же самом сказал жене, когда мы недавно созванивались, — она сейчас не в России», — приводит слова Понсе Sport24.

Понсе перешёл в «Акрон» в минувшее зимнее трансферное окно из датского клуба «Вайле». Ранее он выступал в России за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».