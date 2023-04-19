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«Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30

«Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.

На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.

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