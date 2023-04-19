«Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30

Сегодня, 19 апреля, состоится матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.

На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.