Игрок «Крыльев» Гарре: когда Аргентина выиграла ЧМ, я издал самый громкий крик в жизни

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вспомнил впечатления от финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

«Финал чемпионата мира смотрел в Аргентине вместе с семьёй. Для всех аргентинцев это было что-то невероятное. Мы понимали, что это был последний пазл для карьеры Месси, чтобы он окончательно мог надеть корону на голову. Финал был невероятным, все нервы и эмоции в один миг выплеснулись наружу. Мы же доминировали почти весь матч, а потом Франция вдруг сравняла счёт. Это было что-то нереальное. Когда мы забили решающий пенальти, я издал свой самый громкий крик в жизни. Но потом я сообразил, что моя дочка спит, и попробовал быть потише», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.