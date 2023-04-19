Динияр Билялетдинов рассказал, как «Спартаку» нужно сыграть в кубковом матче с «Акроном»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Акрон» в рамках второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России.
«Если «Спартак» будет держать высокий темп, то пройдёт дальше. «Акрон» — команда комбинационного стиля, с ними будет непросто. Нужно держать высокий темп — в таком случае у «Спартака» будет преимущество, да и дело дойдёт до голов. Все предыдущие команды более элитного дивизиона пострадали как раз от того, что не включали скоростную игру и прессинг. «Локомотив» включился, но только во втором тайме. Мы все ждём от «Спартака» атакующей игры. Команда Абаскаля не должна играть в закрытый футбол», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 апреля 2023
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