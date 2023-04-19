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Салихова: Кубок России потерял смак, теперь мы слышим, что хотят изменить и систему РПЛ

Салихова: Кубок России потерял смак, теперь мы слышим, что хотят изменить и систему РПЛ
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о формате Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023, а также о возможных изменениях формы проведения чемпионата России в сезоне-2023/2024.

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Всё для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга это правильно. А по спортивной составляющей — нет.

Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы — зачем? Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное — нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно. А также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов. Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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